Coronavirus in Italia, ultime notizie. Contagi verso quota 3mila, il Viminale schiera i militari (Di domenica 4 ottobre 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – È di 55.566 persone attualmente positive il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, domenica 4 ottobre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale. Ore 7,00 – Controlli per strada – Mascherine all’aperto e coprifuoco per bar e ristoranti, con l’esercito in strada a impedire assembramenti ... Leggi su tpi (Di domenica 4 ottobre 2020)in, ledi oggi– È di 55.566 persone attualmente positive il bilancio della pandemia dainsecondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. Qui lesul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte ledi oggi, domenica 4 ottobre 2020, legate alin, aggiornate in tempo reale. Ore 7,00 – Controlli per strada – Mascherine all’aperto e coprifuoco per bar e ristoranti, con l’esercito in strada a impedire assembramenti ...

