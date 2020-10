Coronavirus, in Italia 2578 nuovi contagi nelle ultime 24 ore (Di domenica 4 ottobre 2020) Le vittime di oggi sono 18. 303 le persone ricoverate in terapia intensiva. I numeri in Piemonte, Veneto, Lombardia, Sardegna, Lazio, Campania e Toscana Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 4 ottobre 2020) Le vittime di oggi sono 18. 303 le persone ricoverate in terapia intensiva. I numeri in Piemonte, Veneto, Lombardia, Sardegna, Lazio, Campania e Toscana

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, In Italia i contagi a livello di aprile. In campo esercito e mini-lockdown. Mattarella: 'Preoccupato'… - Corriere : Coronavirus, in Italia 2.844 nuovi contagi con 119mila tamponi e 27 morti. 401 casi in... - matteosalvinimi : #Salvini: Trump positivo al coronavirus: che schifo quelli che, anche in Italia, godono delle malattie e disgrazie… - GabrieleNoEuro : Pinochet a confronto era un pivello e apprendista a confronto di questi! #mascherine #COVID19italia #coronavirus #italia #dcpm - Italia_Notizie : Coronavirus, nove quartieri di New York di nuovo in lockdown da mercoledì. De Blasio: “È un giorno difficile” -