Coronavirus, in Italia 2.578 nuovi casi e altri 18 decessi | Stretta in vista, mercoledì il Dpcm (Di domenica 4 ottobre 2020) In Italia ci sono 2.578 nuovi casi di Coronavirus , in diminuzione rispetto ai 2.844 del giorno precedente. In calo anche i tamponi effettuati: 92.714 , contro i quasi 119mila di sabato. Nelle ultime ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 4 ottobre 2020) Inci sono 2.578di, in diminuzione rispetto ai 2.844 del giorno precedente. In calo anche i tamponi effettuati: 92.714 , contro i quasi 119mila di sabato. Nelle ultime ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, In Italia i contagi a livello di aprile. In campo esercito e mini-lockdown. Mattarella: 'Preoccupato'… - Corriere : Coronavirus, in Italia 2.844 nuovi contagi con 119mila tamponi e 27 morti. 401 casi in... - matteosalvinimi : #Salvini: Trump positivo al coronavirus: che schifo quelli che, anche in Italia, godono delle malattie e disgrazie… - messveneto : Coronavirus, i nuovi contagi spaventano: stretta su feste e cerimonie. Speranza: “Lavoriamo per evitare il lockdown” - alfredobianchi : L’unico italiano ad aver messo piede nel laboratorio di virologia di Wuhan: “Ecco perché il Covid non viene da lì”… -