Coronavirus in Italia, 18 morti e 2.578 positivi con meno tamponi: sale ancora la Campania, terapie intensive sopra 300 (Di domenica 4 ottobre 2020) in Italia, il bollettino di oggi domenica 4 ottobre del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 2.578 con 92.714 tamponi , ,: 18 invece i decessi , ieri erano ... Leggi su leggo (Di domenica 4 ottobre 2020) in, il bollettino di oggi domenica 4 ottobre del Ministero della Salute. I nuoviregistrati nelle ultime 24 ore sono 2.578 con 92.714, ,: 18 invece i decessi , ieri erano ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, In Italia i contagi a livello di aprile. In campo esercito e mini-lockdown. Mattarella: 'Preoccupato'… - matteosalvinimi : #Salvini: Trump positivo al coronavirus: che schifo quelli che, anche in Italia, godono delle malattie e disgrazie… - Corriere : Coronavirus, in Italia 2.844 nuovi contagi con 119mila tamponi e 27 morti. 401 casi in... - PonytaEle : RT @RogerHalsted: E' domenica anche per lui... #Coronavirus, 2578 nuovi casi ma con circa 20mila #tamponi in meno rispetto a ieri https://t… - Soverato : Coronavirus, 2.578 nuovi casi e 18 morti nell’ultimo giorno in Italia -