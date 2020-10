Coronavirus, il Premio Nobel: “Molti governi hanno usato la pandemia per limitare la libertà, processo irreversibile” (Di domenica 4 ottobre 2020) “Molti governi hanno utilizzato la pandemia per limitare la libertà e tutto questo è inaccettabile, perché è un processo irreversibile. La libertà di stampa – ad esempio – non va limitata”. Lo ha detto il Premio Nobel Mario Vargas Llosa intervenendo a Taobuk a Taormina, dove ha ricevuto il Taobuk Award. Il Premio Nobel sottolinea anche: “Dobbiamo accettare le restrizioni che i medici stabiliscono, però credo che l’accettazione delle restrizioni sia pericolosissima per il futuro della democrazia e della libertà“.L'articolo Coronavirus, il Premio Nobel: “Molti governi ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020) “Moltiutilizzato laperla libertà e tutto questo è inaccettabile, perché è unirreversibile. La libertà di stampa – ad esempio – non va limitata”. Lo ha detto ilMario Vargas Llosa intervenendo a Taobuk a Taormina, dove ha ricevuto il Taobuk Award. Ilsottolinea anche: “Dobbiamo accettare le restrizioni che i medici stabiliscono, però credo che l’accettazione delle restrizioni sia pericolosissima per il futuro della democrazia e della libertà“.L'articolo, il: “Molti...

