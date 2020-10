Coronavirus, il nuovo Dpcm del premier Conte: lo “stato di emergenza” verrà prorogato fino al 31 gennaio 2021 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza riferirà martedì alle Camere sul nuovo Dpcm anti-Covid e sulla proroga dello stato di emergenza, poi in Consiglio dei ministri verranno adottati i relativi provvedimenti. E’ questo l’iter ipotizzato questa sera, a quanto si apprende, nel corso della riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione e il ministro Francesco Boccia. La proposta del governo alle Camere è prorogare lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 e introdurre l’obbligo di mascherine all’aperto in tutta Italia. Per rendere effettiva la proroga serve una delibera in Consiglio dei ministri ma anche un decreto che disegni la cornice normativa, dal momento che le norme del precedente decreto Covid ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza riferirà martedì alle Camere sulanti-Covid e sulla proroga dello stato di emergenza, poi in Consiglio dei ministri verranno adottati i relativi provvedimenti. E’ questo l’iter ipotizzato questa sera, a quanto si apprende, nel corso della riunione delGiuseppecon i capi delegazione e il ministro Francesco Boccia. La proposta del governo alle Camere è prorogare lo stato di emergenzaal 31e introdurre l’obbligo di mascherine all’aperto in tutta Italia. Per rendere effettiva la proroga serve una delibera in Consiglio dei ministri ma anche un decreto che disegni la cornice normativa, dal momento che le norme del precedente decreto Covid ...

fattoquotidiano : Coronavirus, nove quartieri di New York di nuovo in lockdown da mercoledì. De Blasio: “È un giorno difficile” - Tg3web : Nuovo balzo dei contagi coronavirus in Italia, ieri oltre 2800 in 24 ore e 27 vittime. I numeri delle terapie inten… - LaStampa : Coronavirus, il nuovo Dpcm: esercito in strada, mascherina anche all’aperto e chiusura dei locali entro le 23 - CaporaleLuca : Coronavirus, rischio nuovo focolaio ad Ascoli Satriano, il sindaco Sarcone: “Rispettare le misure” - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus #Italia #COVID19 - Il ministro #Speranza: 'Lavoriamo giorno e no… -