Coronavirus | i dati – Registrati 2 578 nuovi contagi con 92mila tamponi 18 morti

(Di domenica 4 ottobre 2020) Sono 2.578 inelle ultime 24 ore in Italia, in leggero calo rispetto ai 2.844 di ieri. Stando al bollettino diffuso dal ministero della Salute, però, diminuiscono i: ne sono stati effettuati 92.714 (ieri erano più di 118mila). 18 i. Articolo in aggiornamento L'articolo, i2.578con. 18proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 2.578 nuovi casi di contagio da coronavirus e 18 decessi, per un totale di 325.329 casi e 35.986 morti dall'inizio della pandemia. Le persone ...