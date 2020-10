Coronavirus, Guido Rasi (Ema): “Conosciamo meglio la malattia. In sviluppo anche nuovi antivirali che potrebbero dare risultati” (Di domenica 4 ottobre 2020) Il presidente degli Stati Uniti è positivo al Coronavirus e in quarantena insieme a sua moglie Melania. Donald Trump fu il primo sostenitore di una cura a base di idrossiclorochina. Molti studi scientifici sono contro questo farmaco (l’ultimo la paragona al placebo), molti meno a favore, tanto da aver portato la comunità scientifica ad una spaccatura, sia in Europa che negli Usa. In Cina, la clorochina (farmaco analogo) è inserita nelle linee guida contro Covid 19, in Europa e Usa invece, ormai è vietata. Quale sarà il trattamento farmacologico scelto da Trump, dipenderà dalle prossime ore. Ilfattoquotidiano.it ha intervistato Guido Rasi, il direttore esecutivo di Ema– l’Agenzia europea del farmaco – , la massima autorità europea sui farmaci, per fare un quadro su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Il presidente degli Stati Uniti è positivo ale in quarantena insieme a sua moglie Melania. Donald Trump fu il primo sostenitore di una cura a base di idrossiclorochina. Molti studi scientifici sono contro questo farmaco (l’ultimo la paragona al placebo), molti meno a favore, tanto da aver portato la comunità scientifica ad una spaccatura, sia in Europa che negli Usa. In Cina, la clorochina (farmaco analogo) è inserita nelle linee guida contro Covid 19, in Europa e Usa invece, ormai è vietata. Quale sarà il trattamento farmacologico scelto da Trump, dipenderà dalle prossime ore. Ilfattoquotidiano.it ha intervistato, il direttore esecutivo di Ema– l’Agenzia europea del farmaco – , la massima autorità europea sui farmaci, per fare un quadro su ...

Noovyis : (Coronavirus, Guido Rasi (Ema): “Conosciamo meglio la malattia. In sviluppo anche nuovi antivirali che potrebbero d… - fattoquotidiano : Coronavirus, Guido Rasi (Ema): “Conosciamo meglio la malattia. In sviluppo anche nuovi antivirali che potrebbero da… - laremi_guido : #25settembre #Macron e il governo impongono il lokdown nel sud della Francia e in Guadalupe, scoppia la polemica co… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Guido Coronavirus, Guido Rasi (Ema): “Conosciamo meglio la malattia Il Fatto Quotidiano Lotta al Coronavirus: scoperto a Modena il meccanismo delle trombosi polmonari

Scoperto a Modena, per la prima volta al mondo, il meccanismo che provoca le microtrombosi polmonari nelle forme più gravi di Covid-19. Questo, in sintesi, il risultato dello studio condotto dai ricer ...

VisMederi polo mondiale anti-Covid

La società di ricerca è stata selezionata dal consorzio internazionale Cepi per testare i vaccini contro il virus ...

Scoperto a Modena, per la prima volta al mondo, il meccanismo che provoca le microtrombosi polmonari nelle forme più gravi di Covid-19. Questo, in sintesi, il risultato dello studio condotto dai ricer ...La società di ricerca è stata selezionata dal consorzio internazionale Cepi per testare i vaccini contro il virus ...