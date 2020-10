Coronavirus, giallo sulla salute di Trump. “Le prossime 48 ore saranno cruciali” (Di domenica 4 ottobre 2020) Sono successe molte cose da quanto venerdì è stato annunciata la "positività" al Covid-19 del presidente americano Donald Trump. L'ultimo bollettino ufficiale dei medici parla di un presidente che "sta molto bene", mentre un'altra fonte citata dai media come uno che ha familiarità con la salute del presidente ha riferito invece di "segni vitali molto preoccupanti" di Trump. Il medico del presidente del centro medico Walter Reed, il dottor Sean Conley, ha detto che Trump "sta andando molto bene". Conley non ha fornito dettagli sulla febbre di Trump affermando: "Preferirei non fornire alcun numero specifico, ma ha avuto la febbre, da giovedì a venerdì, e da venerdì mattina non ne ha".Una fonte che ha familiarità con la ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 4 ottobre 2020) Sono successe molte cose da quanto venerdì è stato annunciata la "positività" al Covid-19 del presidente americano Donald. L'ultimo bollettino ufficiale dei medici parla di un presidente che "sta molto bene", mentre un'altra fonte citata dai media come uno che ha familiarità con ladel presidente ha riferito invece di "segni vitali molto preoccupanti" di. Il medico del presidente del centro medico Walter Reed, il dottor Sean Conley, ha detto che"sta andando molto bene". Conley non ha fornito dettaglifebbre diaffermando: "Preferirei non fornire alcun numero specifico, ma ha avuto la febbre, da giovedì a venerdì, e da venerdì mattina non ne ha".Una fonte che ha familiarità con la ...

