Coronavirus: focolaio alla Gls di Campi Bisenzio, con 56 positivi. La Cigl: «Si poteva evitare»

A seguito dell'emergenza epidemiologica - informa un comunicato firmato da Cgil Firenze e Filt Cgil - nella serata di venerdì 2 ottobre sono stati coinvolti i lavoratori che operano al centro di smistamento Gls di Campi Bisenzio, con 56 positivi Covid19 su un totale di 115

