Coronavirus | è morto a 81 anni lo stilista Kenzo

(Di domenica 4 ottobre 2020) PARIGI (ITALPRESS) – E’a Parigi, all’età di 81, a causa del, logiapponeseTakada. Lo riferiscono i media locali francesi. Dopo il diploma,si trasferisce a Parigi nel 1964.La popolarità per lui arriva nel 1970, anno in cui presenta la sua prima collezione al Vivienne Gallery. Grazie al successo ottenuto,è in grado di aprire la sua prima boutique Jungle Jap, e da lì a poco una sua modella appare sulla copertina di Elle. Nel 1971 le sue collezioni vengono presentate a New York e Tokyo e l’anno seguente ottiene l’ambito riconoscimento Fashion Editor Club of Japan.Dal 1983 il marchiolancia una linea di abbigliamento per uomo, e dal 1998 ...