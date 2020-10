Coronavirus: controlli a Milano, in 12 multati a Porta Genova perché senza mascherina (Di domenica 4 ottobre 2020) Milano, 4 ott. (Adnkronos) - Dodici persone sono state multate nella stazione della metro di Porta Genova a Milano perché non indossavano la mascherina e 155 sono state sanzionate perché sono state trovate senza bilancio. E' il bilancio del sabato sera di controlli della polizia di Milano, che al termine del servizio nell'area della metro ha trovato e sequestrato a carico di ignoti, un cacciavite, un coltello multiuso, un paio di forbici con punta acuminata, una pipa da crack artigianale, quattro siringhe, cinque grammi di hashish e cinque di marijuana. In tutto, durante la nottata di ieri sono state controllate circa 180 persone e un cittadino marocchino di 27 anni è stato arrestato perché trovato in possesso di circa 21 ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020), 4 ott. (Adnkronos) - Dodici persone sono state multate nella stazione della metro diperché non indossavano lae 155 sono state sanzionate perché sono state trovatebilancio. E' il bilancio del sabato sera didella polizia di, che al termine del servizio nell'area della metro ha trovato e sequestrato a carico di ignoti, un cacciavite, un coltello multiuso, un paio di forbici con punta acuminata, una pipa da crack artigianale, quattro siringhe, cinque grammi di hashish e cinque di marijuana. In tutto, durante la nottata di ieri sono state controllate circa 180 persone e un cittadino marocchino di 27 anni è stato arrestato perché trovato in possesso di circa 21 ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, In Italia i contagi a livello di aprile. In campo esercito e mini-lockdown. Mattarella: 'Preoccupato'… - SkyTG24 : Coronavirus, anche l’Esercito per i controlli sul territorio. Ipotesi mini-lockdown mirati - Cartabellotta : RT @Cartabellotta: #coronavirus: controlli e sanzioni possono scoraggiare, ma senza consapevolezza pubblica sui rischi del contagio e respo… - rspinazze : RT @francescatotolo: Siamo sempre più vicini al secondo #lockdown, nonostante i dati sul #coronavirus smentiscano l’emergenza. Sveglia Ital… - alexium_alessio : RT @francescatotolo: Siamo sempre più vicini al secondo #lockdown, nonostante i dati sul #coronavirus smentiscano l’emergenza. Sveglia Ital… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus controlli Coronavirus, anche l’Esercito per i controlli sul territorio. Ipotesi mini-lockdown mirati Sky Tg24 Visita fiscale 2020 INPS: orari pubblici e privati, ultime notizie

L’INPS ha disposto delle indicazioni precise a cui i medici fiscali debbono attenersi prima di effettuare un controllo medico presso il domicilio del lavoratore, la cui patologia indicata nel ...

Coronavirus: controlli a Milano, in 12 multati a Porta Genova perché senza mascherina

E' il bilancio del sabato sera di controlli della polizia di Milano, che al termine del servizio nell'area della metro ha trovato e sequestrato a carico di ignoti, un cacciavite, un coltello multiuso, ...

L’INPS ha disposto delle indicazioni precise a cui i medici fiscali debbono attenersi prima di effettuare un controllo medico presso il domicilio del lavoratore, la cui patologia indicata nel ...E' il bilancio del sabato sera di controlli della polizia di Milano, che al termine del servizio nell'area della metro ha trovato e sequestrato a carico di ignoti, un cacciavite, un coltello multiuso, ...