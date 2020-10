Coronavirus: Conte, 'abbiamo compreso di essere fratelli tutti' (Di domenica 4 ottobre 2020) Assisi (Pg), 4 ott. (Adnkronos) - "Questa pandemia ci ha reso coscienti del valore della relazione, della cura. abbiamo compreso di essere fratelli tutti, come scrive il Papa nella sua terza enciclica sulla fraternità e l'amicizia sociale, firmata proprio ieri e ispirata fin dall'inizio dal messaggio di San Francesco". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando ad Assisi in occasione delle celebrazioni di San Francesco patrono d'Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Assisi (Pg), 4 ott. (Adnkronos) - "Questa pandemia ci ha reso coscienti del valore della relazione, della cura.di, come scrive il Papa nella sua terza enciclica sulla fraternità e l'amicizia sociale, firmata proprio ieri e ispirata fin dall'inizio dal messaggio di San Francesco". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe, parlando ad Assisi in occasione delle celebrazioni di San Francesco patrono d'Italia.

