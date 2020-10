Coronavirus: chi è al governo lavora per evitare un nuovo lockdown (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha affermato a “Mezz’ora in più” che la priorità, attualmente, è la salute e che “Si sta parlando troppo di calcio e troppo poco di scuola“. “Il comitato tecnico scientifico ha disposto norme che permettono al campionato a determinate condizioni di andare avanti. Altra cosa è la partecipazione del pubblico, io sono contrario alle proposte che sono arrivate di riaprire gli stadi a migliaia e migliaia di persone, questo farebbe correre un rischio vero al Paese” fa notare Speranza aggiungendo che “I numeri sono ancora sostenibili, sono un migliaio le scuole dove si sono registrati dei casi“. Per quel che riguarda la scuola “Quello che stiamo provando a ricostruire è una nuova relazione organica tra il servizio sanitario nazionale e ... Leggi su pensioniefisco (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha affermato a “Mezz’ora in più” che la priorità, attualmente, è la salute e che “Si sta parlando troppo di calcio e troppo poco di scuola“. “Il comitato tecnico scientifico ha disposto norme che permettono al campionato a determinate condizioni di andare avanti. Altra cosa è la partecipazione del pubblico, io sono contrario alle proposte che sono arrivate di riaprire gli stadi a migliaia e migliaia di persone, questo farebbe correre un rischio vero al Paese” fa notare Speranza aggiungendo che “I numeri sono ancora sostenibili, sono un migliaio le scuole dove si sono registrati dei casi“. Per quel che riguarda la scuola “Quello che stiamo provando a ricostruire è una nuova relazione organica tra il servizio sanitario nazionale e ...

sole24ore : C’è un unico paese al mondo dove una quota di popolazione è già vaccinata contro il covid-19 accelerando rispetto a… - fattoquotidiano : Coronavirus, la Svizzera inserisce la Liguria nelle lista delle zone rosse. Quarantena obbligatoria per chi provien… - SkyTG24 : La #Liguria, insieme a Gran Bretagna, Portogallo e Belgio, entra nell'elenco della Svizzera di Stati e Regioni a ri… - SamGibili1 : RT @fabrizio_sn: Il 30% dei 'morti per #Covid_19' in realtà è morto per terapie sbagliate (su indicazioni #OMS). Onore a chi a contribuito… - dukana2 : RT @dukana2: Ecco a voi ??il “regalo del #Qatar” alla #Basilicata !!!! Lo chiamano ospedale da campo...hanno speso 500mila euro...sradicato… -