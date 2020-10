(Di domenica 4 ottobre 2020) Sono 73 i nuovipositivi che sono stati registrati dalla Asl di24 ore. Isono così distribuiti: Aprilia (6), Cisterna di(8), Cori (1), Fondi (1), Formia (2), Itri (4),(25), Minturno(1), Monte S. Biagio (1), Pontinia (1), Priverno (2), Roccagorga (1), Sabaudia(4), San Felice Circeo (4), Sermoneta (1), Sezze (2), Sonnino (2), Spigno Saturnia (1) e Terracina (6). Non si registrano nuovi decessi. La Asl di, nel bollettino odierno, visto il crescente aumento deipositivi raccomanda vivamente a tutta la popolazione di non abbassare il livello di attenzione e di rispettare tutte le misure di precauzione. su Il Corriere ...

fanpage : È boom di contagi in Francia. Sono 17mila nelle ultime 24 ore - StefaniaFalone : RT @fanpage: È boom di contagi in Francia. Sono 17mila nelle ultime 24 ore - VaniaDelli : RT @SerglocSergio: Dimessa con il tampone negativo, muore di Coronavirus il giorno dopo: era diventata positiva. E nelle scuole è boom cont… - rep_roma : Coronavirus Lazio, boom di casi a Latina: sono 73. Asl: 'Uscite di casa solo se necessario' [aggiornamento delle 16… - CorriereCitta : Coronavirus, boom di casi a Latina e Provincia: 73 nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus boom

Genova24.it

Sono 73 i nuovi casi positivi che sono stati registrati dalla Asl di Latina nelle ultime 24 ore. I casi sono così distribuiti: Aprilia (6), Cisterna di Latina (8), Cori (1), Fond ...Sono 18 i nuovi casi positivi di coronavirus in provincia nelle ultime 24 ore. Con un aumento sensibile in particolare in valle del Serchio e Garfagnana, dove sono stati individuati ben 14 casi nelle ...