Coronavirus | 2578 nuovi positivi e 18 decessi nelle ultime 24 ore

(Di domenica 4 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 2.578 (ieri 2.844) icasi diregistrati in Italia24 ore, e 18 iche portano il totale delle vittime, da inizio emergenza, a 35.986.24 ore sono stati eseguiti 92.714 tamponi, per un totale di 11.784.105. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile di domenica 4 ottobre. Il totale dei dimessi/guariti è di 231.914 (+697), mentre gli attualisono 57.429 (+1.863). Ad oggi sono 3.287 (+82) i ricoverati con sintomi, 303 (+6) si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 53.839 persone. (ITALPRESS).