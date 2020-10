Corona virus: Italia, 57429 attualmente positivi a test (+1863 in un giorno) con 35986 decessi (18) e 231914 guariti (697). Totale di 325329 casi (2578) Dati della protezione civile: 99577 tamponi (Di domenica 4 ottobre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 57429 attualmente positivi a test (+1863 in un giorno) con 35986 decessi (18) e 231914 guariti (697). Totale di 325329 casi (2578) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: 99577 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 4 ottobre 2020)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(18) e(697).di) proviene da Noi Notizie..

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus Coronavirus Toscana oggi 4 ottobre: 188 casi in più con un'età media di 42 anni LA NAZIONE Kenzo Takada morto di coronavirus: il celebre stilista giapponese aveva 81 anni

Lo stilista giapponese Kenzo Takada è morto domenica a causa del coronavirus all'età di 81 anni. «È deceduto domenica 4 ottobre 2020 presso l'American Hospital di Neuilly-sur-Seine», ha annunciato un ...

Coronavirus, ecco il bollettino della Regione: i guariti nel Biellese salgono a 891

Il totale rimane quindi 4167 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 683 Alessandria, 256 Asti, 209 Biella, 401 Cuneo, 380 Novara, 1840 Torino, 225 Vercelli, 133 ...

