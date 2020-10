Convocati Juventus: Pirlo dirama l’elenco per il Napoli (Di domenica 4 ottobre 2020) Andrea Pirlo ha diramato la lista dei Convocati per la gara contro il Napoli, che con ogni probabilità non verrà disputata Andrea Pirlo ha diramato la lista dei Convocati per Juventus-Napoli. La gara non verrà disputata: gli azzurri non sono partiti per Torino, su precisa indicazione dell’ASL. Ecco la lista di Pirlo. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, BuffonDifensori: De Sciglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, FrabottaCentrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Bentancur, Portanova, Nicolussi Caviglia, KulusevskiAttaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala, Douglas Costa, Vrioni Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Andreahato la lista deiper la gara contro il, che con ogni probabilità non verrà disputata Andreahato la lista deiper. La gara non verrà disputata: gli azzurri non sono partiti per Torino, su precisa indicazione dell’ASL. Ecco la lista di. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, BuffonDifensori: De Sciglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, FrabottaCentrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Bentancur, Portanova, Nicolussi Caviglia, KulusevskiAttaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala, Douglas Costa, Vrioni Leggi su Calcionews24.com

JuventusFCYouth : Domani si gioca #GianaErminioJuve, seconda giornata di campionato per la #Under23 ??? E?cco i convocati di Mister Z… - giornalettismo : «In via precauzionale, non sono stati inseriti nella lista dei convocati calciatori del Napoli», si legge nella not… - forumJuventus : ?? I convocati per #RomaJuve ? Ci sono Dybala e Morata ?? - gabryjuve_89 : RT @juventusfans: La #Juventus comunica ufficialmente i convocati per #JuventusNapoli. ???????? Quanto cazzo vi amo!!!!!!! ???????????? https… - DarioSG77 : RT @Spazio_J: FOTO - La Juventus si prepara alla gara con il Napoli: diramata la lista dei convocati - -