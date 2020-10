Controlli anti Covid | sindacato di Polizia condanna le parole di De Luca

Leggi su ildenaro

(Di domenica 4 ottobre 2020) “Pur comprendendo la pressione che quotidianamente ogni istituzione sopporta per effetto dell’aumento dei contagi da-19, siamo rimasti basiti e increduli di fronte alle modalità e ai contenuti delle dichiarazioni attribuite al presidente Desecondo le quali, a suo dire le Forze dell’ordine, per la loro assenza, sarebbero uno ‘scandalo nazionale'”. Così in una nota Felice Romano, segretario generale del Siulp, commenta le dichiarazioni del governatore della Campania Vincenzo De. Secondo Romano le dichiarazioni di De“ledono la dignità personale e professionale di tutte le donne e gli uomini in uniforme che hanno come mission prioritaria la lotta alla criminalità e il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica – come ...