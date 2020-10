Contro il Napoli (che non c’è) Pirlo schiera Ronaldo e Dybala (Di domenica 4 ottobre 2020) La Juventus è all’Allianz Stadium per la partita che non sarà disputata Contro un Napoli mai partito per Torino. La squadra oggi ha effettuato l’allenamento di rifinitura, Pirlo ha fatto il consueto elenco dei convocati e, poco fa, anche la formazione ufficiale: Juventus (3-4-3): Szcesny; Chiellini, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Ramsey; Kulusevski, Ronaldo, Dybala. All. Pirlo Napoli (4-3-3): ——-; ——–, ——–, ——–, ——–; ——–, ———, ——–; ——-, ——-, ——-. All. ——— L'articolo Contro il Napoli (che non ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 ottobre 2020) La Juventus è all’Allianz Stadium per la partita che non sarà disputataunmai partito per Torino. La squadra oggi ha effettuato l’allenamento di rifinitura,ha fatto il consueto elenco dei convocati e, poco fa, anche la formazione ufficiale: Juventus (3-4-3): Szcesny; Chiellini, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Ramsey; Kulusevski,. All.(4-3-3): ——-; ——–, ——–, ——–, ——–; ——–, ———, ——–; ——-, ——-, ——-. All. ——— L'articoloil(che non ...

