Contagi in calo: oggi in Italia 2.578 nuovi casi, 18 decessi (Di domenica 4 ottobre 2020) Attualmente positivi: 57.429 • Deceduti: 35.986, +18, +0,05%, • Dimessi/Guariti: 231.914, +697, +0,3%, • Ricoverati: 3.590, +88, • di cui in Terapia Intensiva: 303, +6, • Tamponi: 11.178.105, +92.714,

Ultime Notizie dalla rete : Contagi calo Contagi in calo: oggi in Italia 2.578 nuovi casi, 18 decessi TG La7 Coronavirus in Italia, 2.578 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, ma meno tamponi. Sono 18 i morti: 303 in terapia intensiva

In calo anche le vittime: nelle ultime 24 ore sono state 18 (contro le 27 del giorno precedente), per un totale, dall'inizio dell'emergenza, di 35.986. I tamponi sono stati 92.714 contro i 118.932 ...

Coronavirus, bollettino del 4 ottobre: in Sicilia contagi in calo (+85) ma altre due vittime

Dopo diversi giorni di incrementi a tre cifre, quindi finalmente un calo dei contagi nell'Isola anche se va di pari passo con il consueto calo dei tamponi processati nel fine settimana. Secondo ...

