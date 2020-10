Condò: «Non è vero che il ministro Spadafora ha dato ragione a tutti, ha dato ragione alle Asl» (Di domenica 4 ottobre 2020) alle 22.30 circa, un raggio di luce illumina Sky Sport che nel frattempo è passato sotto la conduzione di Fabio Caressa. Dopo un lunga trasmissione che non siamo riusciti a guardare completamente, a un certo punto abbiamo dovuto cambiare canale. Poi, improvvisamente, appare Paolo Condò. Che ci ricorda l’Adolfo Celi di “Febbre da cavallo”, il giudice. E comincia col dire che: «Non è vero che il ministro dello Sport Spadafora ha dato ragione a tutti, il ministro Spadafora ha dato ragione alle Asl». Era stato Piccinini a Sky a dire – erroneamente – che ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 ottobre 2020)22.30 circa, un raggio di luce illumina Sky Sport che nel frattempo è passato sotto la conduzione di Fabio Caressa. Dopo un lunga trasmissione che non siamo riusciti a guardare completamente, a un certo punto abbiamo dovuto cambiare canale. Poi, improvvisamente, appare Paolo Condò. Che ci ricorda l’Adolfo Celi di “Febbre da cavallo”, il giudice. E comincia col dire che: «Non èche ildello Sportha, ilhaAsl». Era stato Piccinini a Sky a dire – erroneamente – che ...

