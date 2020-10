Comuni, urne aperte nel Napoletano: riflettori si Pomigliano, Giugliano e Lacco Ameno (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Al via il turno di ballottaggio in 13 città campane. Sfide decisive per verificare l’affidabilità del patto Pd-Cinque stelle (per la prima volta) in alcuni Comuni del Napoletano. Partita apertissima a Giugliano, dove l’asse giallorosso punta su Nicola Pirozzi. La sfida è contro il sindaco uscente Antonio Poziello, deluchiano di ferro. Test nazionale a Pomigliano D’Arco, la città del ministro degli Esteri Luigi di Maio: Pd e M5S puntano su Gianluca Del Mastro. Il centrodestra schiera Elivira Romano: una sconfitta dell’asse di governo sarebbe una brutta battuta d’arresto per Di Maio. A Saviano, comune del Nolano, il centro-sinistra sogna per la prima volta, dopo 30 anni, la vittoria con Vincenzo Simonelli. Dovrà ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Al via il turno di ballottaggio in 13 città campane. Sfide decisive per verificare l’affidabilità del patto Pd-Cinque stelle (per la prima volta) in alcunidel. Partita apertissima a, dove l’asse giallorosso punta su Nicola Pirozzi. La sfida è contro il sindaco uscente Antonio Poziello, deluchiano di ferro. Test nazionale aD’Arco, la città del ministro degli Esteri Luigi di Maio: Pd e M5S puntano su Gianluca Del Mastro. Il centrodestra schiera Elivira Romano: una sconfitta dell’asse di governo sarebbe una brutta battuta d’arresto per Di Maio. A Saviano, comune del Nolano, il centro-sinistra sogna per la prima volta, dopo 30 anni, la vittoria con Vincenzo Simonelli. Dovrà ...

pdnetwork : Domenica 4 e lunedì 5 ottobre diversi comuni italiani, fra cui 9 capoluoghi di provincia, torneranno alle urne per… - clikservernet : Ballottaggi 2020, urne aperte in 67 Comuni. Alle 12 affluenza all’11,82%, in calo rispetto al primo turno - Noovyis : (Ballottaggi 2020, urne aperte in 67 Comuni. Alle 12 affluenza all’11,82%, in calo rispetto al primo turno) Playhi… - Ori254 : RT @fattoquotidiano: Ballottaggi 2020, urne aperte in 67 Comuni. Alle 12 affluenza all’11,82%, in calo rispetto al primo turno https://t.co… - fattoquotidiano : Ballottaggi 2020, urne aperte in 67 Comuni. Alle 12 affluenza all’11,82%, in calo rispetto al primo turno -