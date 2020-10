Combattere le infezioni con la tecnologia: l’ambizioso progetto di una ricercatrice italiana (Di domenica 4 ottobre 2020) Lei si chiama Elena Piacenza, ed è una giovane ricercatrice il cui progetto unisce biologia, chimica, nanomateriali e medicina. E’ una della sei vincitrici dell’edizione italiana del Premio L’Oreal-Unesco “Per le Donne e la Scienza“. E’ tornata in Italia dal Canada per portare avanti la sua ricerca nella sua patria. A realizzare ci proverà anche grazie alla borsa di studio di 20.000 euro frutto del premio. L’obiettivo e’ utilizzare composti a base di nanomateriali compatibili con i tessuti biologici per prevenire le infezioni che possono essere generate dagli impianti di protesi ortopediche . Tornata da un anno in Italia, all’universita’ di Palermo, con una borsa di studio, dopo il suo dottorato in Bionanotecnologie ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020) Lei si chiama Elena Piacenza, ed è una giovaneil cuiunisce biologia, chimica, nanomateriali e medicina. E’ una della sei vincitrici dell’edizionedel Premio L’Oreal-Unesco “Per le Donne e la Scienza“. E’ tornata in Italia dal Canada per portare avanti la sua ricerca nella sua patria. A realizzare ci proverà anche grazie alla borsa di studio di 20.000 euro frutto del premio. L’obiettivo e’ utilizzare composti a base di nanomateriali compatibili con i tessuti biologici per prevenire leche possono essere generate dagli impianti di protesi ortopediche . Tornata da un anno in Italia, all’universita’ di Palermo, con una borsa di studio, dopo il suo dottorato in Bionanotecnologie ...

Facciamo il pieno di vitamine C e D, aiutiamo il microbiota intestinale e riscopriamo i vecchi rimedi della nonna per combattere virus e batteri ...

Tutti avranno sentito parlare delle placche alla gola, le terribili e fastidiose "macchie" di colore biancastro o giallastro che interessano sopratutto la parte posteriore della gola ovvero il palato ...

Facciamo il pieno di vitamine C e D, aiutiamo il microbiota intestinale e riscopriamo i vecchi rimedi della nonna per combattere virus e batteri ...