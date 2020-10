Colpo di scena sul caso Viviana: la scoperta sul pilone che cambia tutto (Di domenica 4 ottobre 2020) Federico Garau "Riteniamo che i due siano stati separati da un'azione improvvisa e tutt'altro che volontaria", spiega l'avvocato, che attende l'autorizzazione per poter usufruire delle immagini satellitari Proseguono i rilievi e le indagini da parte degli inquirenti in Contrada Sorba a Caronia (Messina), nel tentativo di fare luce sulla morte di Viviana Parisi e del figlio Gioele Mondello, deceduti in circostanze misteriose dopo essere scomparsi lo scorso 3 agosto. Tra i punti da chiarire che ancora non trovano sistematicità in una ricostruzione logica del tragico evento restano i segni di morsi inferti sul gomito e la caviglia di Viviana, due impronte rilevate sul traliccio da cui si ipotizza che la donna sia precipitata (segnalate tuttavia ad un'altezza non di certo compatibile con una caduta mortale) e la grande distanza tra il ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 4 ottobre 2020) Federico Garau "Riteniamo che i due siano stati separati da un'azione improvvisa e tutt'altro che volontaria", spiega l'avvocato, che attende l'autorizzazione per poter usufruire delle immagini satellitari Proseguono i rilievi e le indagini da parte degli inquirenti in Contrada Sorba a Caronia (Messina), nel tentativo di fare luce sulla morte diParisi e del figlio Gioele Mondello, deceduti in circostanze misteriose dopo essere scomparsi lo scorso 3 agosto. Tra i punti da chiarire che ancora non trovano sistematicità in una ricostruzione logica del tragico evento restano i segni di morsi inferti sul gomito e la caviglia di, due impronte rilevate sul traliccio da cui si ipotizza che la donna sia precipitata (segnalate tuttavia ad un'altezza non di certo compatibile con una caduta mortale) e la grande distanza tra il ...

NicolaPorro : È iniziato il processo a #Salvini.Con un colpo di scena:#Conte e 4 ministri dovranno essere ascoltati dal giudice.… - corsedimoto : #BSB Colpo di scena in Gara 1 a Donington GP: vince Andrew Irwin, Glenn sbaglia con una scivolata e consegna la lea… - leobisig : @Estrellitatish1 Alla fine ci sarà un bellissimo colpo di scena tra massi e Adua...ricordati queste parole - MauroBeltramo : RT @NicolaPorro: È iniziato il processo a #Salvini.Con un colpo di scena:#Conte e 4 ministri dovranno essere ascoltati dal giudice. La deci… - spiritogatto : @SimoneTavelin @VolpeReal È una messa in scena per fare colpo sul 'ragazzo giusto' A volte è così ben inscenata xh… -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo scena Colpo di scena: il Lione ha deciso il futuro di Depay e Aouar Onefootball Ardea, omicidio choc: uccide il patrigno a colpi di cacciavite: “Ci picchiava”

Un omicidio choc ha sconvolto i cittadini di Ardea nella notte di ieri 3 ottobre. I fatti sono accaduti alle 21:30 in una casa di via Fosso dell'Acqua Buona ...

Alitalia diminuisce i voli Sardegna di nuovo isolata

SASSARI. Le vicende dei trasporti nell’isola assomigliano sempre più a una telenovela che di giorno in giorno si arricchisce di colpi di scena, ma sempre con i cittadini - sardi ma non solo - nella pa ...

Un omicidio choc ha sconvolto i cittadini di Ardea nella notte di ieri 3 ottobre. I fatti sono accaduti alle 21:30 in una casa di via Fosso dell'Acqua Buona ...SASSARI. Le vicende dei trasporti nell’isola assomigliano sempre più a una telenovela che di giorno in giorno si arricchisce di colpi di scena, ma sempre con i cittadini - sardi ma non solo - nella pa ...