Clamoroso tonfo dello United. Mourinho passeggia all’Old Trafford (Di domenica 4 ottobre 2020) Clamoroso 6-1 inflitto dal Tottenham al Manchester United a domicilio. Ad Old Trafford Josè Mourinho ha complicato la vita a Solskjaer, la cui panchina non è più così sicura. I padroni di casa erano passati vantaggio con un rigore di Bruno Fernandes, poi hanno dilagato gli Spurs. Il punteggio è stato ribaltato con Ndombele e Son, ma la chiave del match è l’espulsione di Martial. Poi Kane e ancora Son calano il poker prima del break. nella ripresa Aurier e Kane dal dischetto completano il set di tennis. Foto: Twitter Tottenham L'articolo Clamoroso tonfo dello United. Mourinho passeggia all’Old Trafford proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 ottobre 2020)6-1 inflitto dal Tottenham al Manchestera domicilio. Ad OldJosèha complicato la vita a Solskjaer, la cui panchina non è più così sicura. I padroni di casa erano passati vantaggio con un rigore di Bruno Fernandes, poi hanno dilagato gli Spurs. Il punteggio è stato ribaltato con Ndombele e Son, ma la chiave del match è l’espulsione di Martial. Poi Kane e ancora Son calano il poker prima del break. nella ripresa Aurier e Kane dal dischetto completano il set di tennis. Foto: Twitter Tottenham L'articoloall’Oldproviene da Alfredo ...

pbenedetti50 : RT @GabryContessa: @WRicciardi @CarloCalenda un tonfo clamoroso sulla pandemia che sarebbe sparita per magia però aveva ragione sui benedet… - GabryContessa : @WRicciardi @CarloCalenda un tonfo clamoroso sulla pandemia che sarebbe sparita per magia però aveva ragione sui be… - Giovanni1962RM : RT @PeppinInter: Lo scudetto quest'anno è un affare tra Inter, Napoli e Atalanta. Il Bilan si gioca l'ultimo posto disponibile per la Champ… - ClaudioAgos : RT @PeppinInter: Lo scudetto quest'anno è un affare tra Inter, Napoli e Atalanta. Il Bilan si gioca l'ultimo posto disponibile per la Champ… - ArMa1518 : RT @PeppinInter: Lo scudetto quest'anno è un affare tra Inter, Napoli e Atalanta. Il Bilan si gioca l'ultimo posto disponibile per la Champ… -

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso tonfo Giugliano-Insieme Formia 1-5, clamoroso tonfo interno per i tigrotti al De Cristofaro Il resto del calcio Premier League, 4^ giornata, i risultati delle partite di oggi: goleada Spurs allo United

Goleada Spurs. Sei gol al Manchester United. Un ko tecnico pesantissimo per la squadra di Solskjaer che viene travolta dall'uragano Kane e dall'uragano scatenato da tutto il Totte ...

Man United-Spurs 1-5: Sprofondo rosso all’Old Trafford

Clamoroso all’Old Trafford, il Manchester United viene letteralmente spazzato via per 1-5 dal Tottenham di José Mourinho, che si toglie la soddisfazione di battere la sua ex squadra. Un tonfo clamoros ...

Goleada Spurs. Sei gol al Manchester United. Un ko tecnico pesantissimo per la squadra di Solskjaer che viene travolta dall'uragano Kane e dall'uragano scatenato da tutto il Totte ...Clamoroso all’Old Trafford, il Manchester United viene letteralmente spazzato via per 1-5 dal Tottenham di José Mourinho, che si toglie la soddisfazione di battere la sua ex squadra. Un tonfo clamoros ...