"Ci sono gay e froc*…", Patrizia De Blanck cerca di "correggere" lo scivolone, ma non ci riesce – VIDEO (Di domenica 4 ottobre 2020) Dopo lo scivolone di questa mattina nella Casa del Grande Fratello Vip ("Ho la voce da froc*o"), Patrizia De Blanck cerca di aggiustare il tiro (in maniera fantasiosa) affermando di essere dalla parte degli omosessuali e di avere "molti amici gay". Patrizia De Blanck aggiusta il tiro dopo lo scivolone (ma peggiora la situazione) Non... L'articolo "Ci sono gay e froc*…", Patrizia De Blanck cerca di "correggere" lo scivolone, ma non ci riesce – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

