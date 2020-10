Choupo-Moting ‘tradisce’ il Psg: dopo k.o. in finale di Champions vuole andare… al Bayern Monaco (Di domenica 4 ottobre 2020) Potrebbe andare nella squadra che lo ha recentemente battuto. Eric Maxim Choupo-Moting, attaccante attualmente svincolato, sarebbe molto vicino al Bayern Monaco. I tedeschi, a caccia di un vice Lewandowski, potrebbero puntare proprio su di lui.Choupo-Moting: addio Psg per il Bayern Monacocaption id="attachment 1006157" align="alignnone" width="496" Choupo-Moting (twitter Psg)/captionSecondo quanto riporta L'Equipe, potrebbe esserci presto un curioso trasferimento di mercato. Alla ricerca di un ultimo tassello per rinforzare il suo reparto avanzato, il Bayern Monaco sembra aver deciso di puntare con forza su Eric Maxim Choupo-Moting. L'attaccante, reduce ... Leggi su itasportpress (Di domenica 4 ottobre 2020) Potrebbe andare nella squadra che lo ha recentemente battuto. Eric Maxim, attaccante attualmente svincolato, sarebbe molto vicino al. I tedeschi, a caccia di un vice Lewandowski, potrebbero puntare proprio su di lui.: addio Psg per ilcaption id="attachment 1006157" align="alignnone" width="496"(twitter Psg)/captionSecondo quanto riporta L'Equipe, potrebbe esserci presto un curioso trasferimento di mercato. Alla ricerca di un ultimo tassello per rinforzare il suo reparto avanzato, ilsembra aver deciso di puntare con forza su Eric Maxim. L'attaccante, reduce ...

