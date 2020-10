“C’ho la voce del gay, del f****”, la frase della contessa Patrizia De Blanck scatena i social. Altra squalifica al Grande Fratello Vip? (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Grande Fratello Vip non conosce tregua. Dopo l’espulsione di Denis Dosio per una bestemmia, e quella di Fausto Leali, reo di aver chiamato “ne***” il Fratello di Mario Balottelli, Enock, all’interno della casa più spiata d’Italia potrebbe esserci un altro provvedimento disciplinare. Nel mirino, soprattutto quello social, questa volta è finita la contessa Patrizia De Blanck che, durante la colazione, ha detto, “senti ho la voce del gay, del fr****”, girandosi poi verso il concorrente Tommaso Zorzi. Dopo la frase “incriminata”, che ha lasciato attoniti i concorrenti seduti al tavolo, l’influencer, che armeggiava in cucina, si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Ilnon conosce tregua. Dopo l’espulsione di Denis Dosio per una bestemmia, e quella di Fausto Leali, reo di aver chiamato “ne***” ildi Mario Balottelli, Enock, all’internocasa più spiata d’Italia potrebbe esserci un altro provvedimento disciplinare. Nel mirino, soprattutto quello, questa volta è finita laDeche, durante la colazione, ha detto, “senti ho ladel gay, del fr****”, girandosi poi verso il concorrente Tommaso Zorzi. Dopo la“incriminata”, che ha lasciato attoniti i concorrenti seduti al tavolo, l’influencer, che armeggiava in cucina, si ...

_LiamLovesMe_ : RT @gloriovsziam: La Contessa che dice tranquillamente 'ho la voce da gay' mi ha fatto tornare in mente le medie quando tutti mi bullizzav… - Carlo_Manni_ : @Stilltothisday_ È il termine 'frocio' che viene messo in discussione. Anche perché un secondo prima aveva detto ga… - gloriovsziam : La Contessa che dice tranquillamente 'ho la voce da gay' mi ha fatto tornare in mente le medie quando tutti mi bul… - anto16990 : RT @robymallo: Patrizia de Blanck: 'C'ho la voce del...' #GFVIP - TCarmignano : RT @robymallo: Patrizia de Blanck: 'C'ho la voce del...' #GFVIP -

