Chiesa Juventus: cifre e dettagli dell’accordo. Ma c’è un ostacolo (Di domenica 4 ottobre 2020) La Juventus ha raggiunto un accordo totale con la Fiorentina e Federico Chiesa: cifre e dettagli dell’operazione. Ma c’è un ostacolo La Juventus ha raggiunto un accordo totale con la Fiorentina e Federico Chiesa sulla base del prestito biennale (2 milioni il primo anno, 8 milioni il secondo) con obbligo di riscatto a 40 milioni di euro dalla stagione 2021/22. Come riportato da Sky Sport, dovrà verificarsi almeno una delle tre condizioni imposte: piazzamento della Juventus nelle prime quattro posizioni in Serie A; 60% delle partite per un minimo di 30 minuti; 10 gol e 10 assist. Per chiudere l’affare servirà sancire il rinnovo di contratto tra l’attaccante e il club viola, ma ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Laha raggiunto un accordo totale con la Fiorentina e Federicodell’operazione. Ma c’è unLaha raggiunto un accordo totale con la Fiorentina e Federicosulla base del prestito biennale (2 milioni il primo anno, 8 milioni il secondo) con obbligo di riscatto a 40 milioni di euro dalla stagione 2021/22. Come riportato da Sky Sport, dovrà verificarsi almeno una delle tre condizioni imposte: piazzamento dellanelle prime quattro posizioni in Serie A; 60% delle partite per un minimo di 30 minuti; 10 gol e 10 assist. Per chiudere l’affare servirà sancire il rinnovo di contratto tra l’attaccante e il club viola, ma ...

