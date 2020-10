Chiara Ferragni: reazione dolcissima al risultato del test di gravidanza-VIDEO (Di domenica 4 ottobre 2020) Vediamo insieme il VIDEO che ha pubblicato Chiara Ferragni sul suo profilo social dove ha mostrato la sua reazione al test di gravidanza. View this post on Instagram Our family is getting bigger 💖🙏🏻 Leo is going to become a big brother 😍 A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@ChiaraFerragni) on Oct 1, 2020 … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 4 ottobre 2020) Vediamo insieme ilche ha pubblicatosul suo profilo social dove ha mostrato la suaaldi. View this post on Instagram Our family is getting bigger 💖🙏🏻 Leo is going to become a big brother 😍 A post shared by✨ (@) on Oct 1, 2020 … L'articolo proviene da leggilo.org.

trash_italiano : Cosa ne pensiamo del nuovo figlio di Chiara Ferragni, @Codacons? Può farlo? Secondo me ci sono gli estremi per procedere. - trash_italiano : Chiara Ferragni è incinta. - LiaQuartapelle : Immagino che dopo Chiara Ferragni il Codacons denuncerà per blasfemia e offesa al sentimento religioso anche la La… - emizanoni : RT @Droghiere: Ha visto e fatto più cose il figlio di Chiara Ferragni e Fedez in un anno che io in tutta la vita - Pam_031001 : RT @stephsmarie: La cosa che mi piace di più di Chiara Ferragni è sta sdoganando l’immagine della mamma giovane, economicamente indipendent… -