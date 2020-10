Chiara Ferragni posta la prima foto con il “pancione”: “Ecco la mia undicesima settimana” (Di domenica 4 ottobre 2020) Dopo l’annuncio che ha fatto impazzire i fan, Chiara Ferragni continua a far felici i suoi follower e posta la prima foto con il “pancione”, o meglio pancino ancora. L’influencer che solo pochi giorni fa ha raccontato al mondo di essere incinta ha condiviso una foto in intimo, facendo vedere, appunto, l’evoluzione della gravidanza. Nell’immagine uno scatto del 9 settembre: “La mia undicesima settimana”. Un indizio non banale che ha fatto capire ai suoi follower i “tempi” della gravidanza: l’imprenditrice è quindi all’incirca alla sua 14esima settimana, cioè nel quarto mese di gravidanza. Visualizza questo post su Instagram One of the first baby bump photos: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Dopo l’annuncio che ha fatto impazzire i fan,continua a far felici i suoi follower elacon il “pancione”, o meglio pancino ancora. L’influencer che solo pochi giorni fa ha raccontato al mondo di essere incinta ha condiviso unain intimo, facendo vedere, appunto, l’evoluzione della gravidanza. Nell’immagine uno scatto del 9 settembre: “La miasettimana”. Un indizio non banale che ha fatto capire ai suoi follower i “tempi” della gravidanza: l’imprenditrice è quindi all’incirca alla sua 14esima settimana, cioè nel quarto mese di gravidanza. Visualizza questo post su Instagram One of the first baby bump photos: ...

trash_italiano : Cosa ne pensiamo del nuovo figlio di Chiara Ferragni, @Codacons? Può farlo? Secondo me ci sono gli estremi per procedere. - trash_italiano : Chiara Ferragni è incinta. - LiaQuartapelle : Immagino che dopo Chiara Ferragni il Codacons denuncerà per blasfemia e offesa al sentimento religioso anche la La… - sunshinelovingu : RT @haroldxgolden: chiara ferragni ha scoperto di essere incinta il 23 luglio. ora il bimbo/la bimba nasce il 25 marzo - loveinliamsmile : RT @haroldxgolden: chiara ferragni ha scoperto di essere incinta il 23 luglio. ora il bimbo/la bimba nasce il 25 marzo -