Chiara Ferragni mamma bis | il giorno in cui lo ha annunciato a tutta la famiglia

Solo pochi giorni fa Chiara Ferragni ha annunciato sui social di essere in dolce attesa. A distanza di pochi giorni, i Ferragnez hanno deciso di pubblicare i video registrati lo scorso luglio, quando hanno svelato alla famiglia di aspettare il loro secondo figlio. L'influencer ha anche postato, sul suo account Instagram, il video girato nell'esatto momento in cui ha scoperto di essere incinta. "Sono una mamma doppia" Dopo mesi di rumors è arrivata la conferma: la famiglia Ferragnez si allarga! Chiara e Fedez sapevano di essere in attesa di un altro figlio già dalla fine di luglio, precisamente dal 23 luglio scorso. Lo rivela la stessa imprenditrice, pubblicando un video sul suo profilo Instagram, registrato durante il loro ...

