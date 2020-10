Chiara Ferragni incinta mostra la pancia sui social, i followers ironizzano: “Io dopo un bicchiere d’acqua” (Di domenica 4 ottobre 2020) Chiara Ferragni mostra per la prima volta il pancino su Instagram. L’influencer ancora non aveva fatto vedere ai followers il pancino della sua seconda gravidanza e ha deciso di farlo con un post sui social. Sexy con un reggiseno nero e con un mini slip di pizzo Chiara ha fatto vedere le sue prime rotondità. “Una delle prime foto del mio pancino, 9 settembre, la mia 11esima settimana di gravidanza”, scrive nella didascalia e tra i fan esplodono i commenti. Moltissimi hanno sottolineato la splendida forma della futura mamma bis, ironizzando sul fatto che quello che è il suo pancino per molti è solo la conseguenza di un normale pasto. Già nella prima gravidanza molti hanno sottolineato il fatto che Chiara fosse troppo magra ... Leggi su tpi (Di domenica 4 ottobre 2020)per la prima volta il pancino su Instagram. L’influencer ancora non aveva fatto vedere aiil pancino della sua seconda gravidanza e ha deciso di farlo con un post sui. Sexy con un reggiseno nero e con un mini slip di pizzoha fatto vedere le sue prime rotondità. “Una delle prime foto del mio pancino, 9 settembre, la mia 11esima settimana di gravidanza”, scrive nella didascalia e tra i fan esplodono i commenti. Moltissimi hanno sottolineato la splendida forma della futura mamma bis, ironizzando sul fatto che quello che è il suo pancino per molti è solo la conseguenza di un normale pasto. Già nella prima gravidanza molti hanno sottolineato il fatto chefosse troppo magra ...

trash_italiano : Cosa ne pensiamo del nuovo figlio di Chiara Ferragni, @Codacons? Può farlo? Secondo me ci sono gli estremi per procedere. - trash_italiano : Chiara Ferragni è incinta. - LiaQuartapelle : Immagino che dopo Chiara Ferragni il Codacons denuncerà per blasfemia e offesa al sentimento religioso anche la La… - andrecederfeld : @holdencederfeld chiara ferragni non è contenta di te - staellare : rega diego compra il latte di chiara ferragni -