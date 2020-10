Chi ha vietato al Napoli di andare a Torino? La delega al medico sociale diventa un caso (Di domenica 4 ottobre 2020) L’ASL Napoli 2 Nord ha comunicato ufficialmente che “sono state applicate le norme nazionali e regionali in merito alla gestione della pandemia. Sono state effettuate le indagini epidemiologiche, sono stati disposti i tamponi a familiari e contatti stretti, è stata comunicata la delega al medico sociale del Calcio Napoli per la gestione dei casi sospetti tesserati Napoli S.S.C”. Stando all’interpretazione dell’ANSA, dunque, l’ASL non ha proibito il viaggio del Napoli. 04/10/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ Anche l’ex arbitro Luca Marelli si è espresso ... Leggi su calciomercato.napoli (Di domenica 4 ottobre 2020) L’ASL2 Nord ha comunicato ufficialmente che “sono state applicate le norme nazionali e regionali in merito alla gestione della pandemia. Sono state effettuate le indagini epidemiologiche, sono stati disposti i tamponi a familiari e contatti stretti, è stata comunicata laaldel Calcioper la gestione dei casi sospetti tesseratiS.S.C”. Stando all’interpretazione dell’ANSA, dunque, l’ASL non ha proibito il viaggio del. 04/10/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ Anche l’ex arbitro Luca Marelli si è espresso ...

Anche l’ex arbitro Luca Marelli si è espresso sulla vicenda tramite Twitter. “Se, e ripeto SE, il provvedimento dell’ASL non prevede il divieto di trasferta per la società, il Napoli deve partire ...

