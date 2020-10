Chi ha ragione tra Juventus e Napoli? (Di domenica 4 ottobre 2020) Chi ha ragione tra la Juventus e il Napoli? I bianconeri non hanno mutato i propri programmi nonostante la mancata partenza del Napoli per Torino e sono scesi regolarmente in campo per la rifinitura agli ordini di Andrea Pirlo, sottoponendosi a un nuovo giro di tamponi, come da protocollo sanitario. In serata, come precisato dal comunicato diffuso dal club nella serata di ieri, la squadra si presenterà all’Allianz Stadium e poco dopo le 13 ha rilanciato la lista dei convocati sui social. Il programma del giorno, dunque, in casa Juventus non cambia. Dopo l’allenamento i bianconeri saranno in ritiro al J hotel.Non ci sono al momento segnali dal Napoli di un possibile cambio di decisione in merito alla partenza per Torino per la sfida contro la Juventus ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 ottobre 2020) Chi hatra lae il? I bianconeri non hanno mutato i propri programmi nonostante la mancata partenza delper Torino e sono scesi regolarmente in campo per la rifinitura agli ordini di Andrea Pirlo, sottoponendosi a un nuovo giro di tamponi, come da protocollo sanitario. In serata, come precisato dal comunicato diffuso dal club nella serata di ieri, la squadra si presenterà all’Allianz Stadium e poco dopo le 13 ha rilanciato la lista dei convocati sui social. Il programma del giorno, dunque, in casanon cambia. Dopo l’allenamento i bianconeri saranno in ritiro al J hotel.Non ci sono al momento segnali daldi un possibile cambio di decisione in merito alla partenza per Torino per la sfida contro la...

Nessun dietrofront stamattina per il Napoli, che ha deciso di non partire per Torino dopo il provvedimento della Asl. I partenopei saranno in quarantena da stasera nel centro sportivo ...

