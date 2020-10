Chi ha inoculato di proposito il virus a Trump | la teoria del complotto che rimbalza negli Usa

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 ottobre 2020) Con Donaldpositivo al coronapotevano mancare le teorie del? Ovviamente no. Gli ingredienti ci sono tutti, in particolare le imminenti elezioni e la sfida con Joe Biden. E dellecomplottiste dà conto il Corriere della Sera, che spiega come nell'America che non crede alle versioni ufficiali prenda piede una tesi assolutamente strampalata: alcuni dei sostenitori di The Donald pensano che il Covid-19 gli sia statodida chi gli fa i tamponi, ovviamente per metterlo fuori gioco. Dall'altro lato, ci sono gli oppositori di, che sostengono che non sia affatto malato: insomma, fingerebbe il contagio per "raccattare" consenso e sottrarsi allo scontro con Biden, scontro che tra l'altro è una delle armi migliori ...