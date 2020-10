Chi era Kenzo Takada lo stilista giapponese morto di Covid che conquistò Parigi: dalle riviste rubate alla sorella alle passerelle con gli elefanti (Di domenica 4 ottobre 2020) La leggenda vuole che il suo amore per la moda sia nato da bambino, a Himeiji, quando rubava le riviste delle sorelle per leggerle di nascosto. Una passione che lo avrebbe portato a Parigi per fondare il marchio che porta il suo nome, capace di coniugare l’eleganza orientale e lo streetwear occidentale. Lo stilista giapponese Kenzo Takada è morto a 81 anni, ultima vittima illustre del coronavirus. Nonostante i genitori lo mandino all’università per studiare letteratura, lui tra i libri si annoia troppo: arriva a Tokyo per studiare moda, e diventa uno dei primi studenti maschi ad essere ammesso al Buka Fashion College. Inizia a disegnare abiti femminili per i grandi magazzini, poi il grande salto: l’Europa, la patria dell’alta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) La leggenda vuole che il suo amore per la moda sia nato da bambino, a Himeiji, quando rubava ledelle sorelle per leggerle di nascosto. Una passione che lo avrebbe portato aper fondare il marchio che porta il suo nome, capace di coniugare l’eleganza orientale e lo streetwear occidentale. Loa 81 anni, ultima vittima illustre del coronavirus. Nonostante i genitori lo mandino all’università per studiare letteratura, lui tra i libri si annoia troppo: arriva a Tokyo per studiare moda, e diventa uno dei primi studenti maschi ad essere ammesso al Buka Fashion College. Inizia a disegnare abiti femminili per i grandi magazzini, poi il grande salto: l’Europa, la patria dell’alta ...

