Chi è Guenda Goria età, carriera, fidanzato, vita privata e curiosità (Di domenica 4 ottobre 2020) Guenda Goria è una pianista professionista e una giovane attrice che ha partecipato ad alcune note fiction italiane come Il paradiso delle signore. Figlia di Maria Teresa Ruta e del giornalista Amedeo Goria è attualmente una concorrente del Grande Fratello Vip in cui è entrata insieme alla mamma. Vincolata dalla presenza di Maria Teresa Ruta Guenda non sembra viversi la sua esperienza nel reality in modo spontaneo, anche gli altri coinquilini trovano che la giovane non sia spontanea e libera di scegliere. Guenda ha più volte lamentato d'essere cresciuta in assenza dei genitori troppo presi dai loro impegni professionali, tuttavia oggi che è adulta ha ritrovato un rapporto sereno con la madre ma anche con papà che le ha fatto visita anche nella casa di ...

