Chi è Alessio Fugolo | il marito di Giovanna Mezzogiorno?

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 4 ottobre 2020) Ecco chi è, ildella famosa attriceè ildi, anche lui lavora nel mondo cinematografico ma ha sempre preferito mantenere il più stretto riserbo sulla sua vita, preferisce rimanere lontano dai riflettori. Ildellalavora come macchinista, le poche foto che si trovano di lui sul web sono quelle che lo ritraggono sui red carpet a cui ha partecipato insieme alla moglie. Ad oggi sembra che non abbia nessun account social ufficiale. Disappiamo che è nato in Piemonte nel 1979. Lui e ...