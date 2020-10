Chelsea Clinton contro Ivanka Trump: “Eravamo amiche ma ora è complice del padre” (Di domenica 4 ottobre 2020) Chelsea Clinton ha finalmente spiegato i motivi che l’hanno portata ad allontanarsi dalla sua storica amica Ivanka Trump, figlia dell’attuale presidente Usa. Per quanto possa sembrare strano Chelsea Clinton e Ivanka Trump erano due amiche di vecchia data, molto prima che i loro genitori si sfidassero alle presidenziali del 2016. E a spiegare i motivi … L'articolo Chelsea Clinton contro Ivanka Trump: “Eravamo amiche ma ora è complice del padre” proviene da . Leggi su inews24 (Di domenica 4 ottobre 2020)ha finalmente spiegato i motivi che l’hanno portata ad allontanarsi dalla sua storica amica, figlia dell’attuale presidente Usa. Per quanto possa sembrare stranoerano duedi vecchia data, molto prima che i loro genitori si sfidassero alle presidenziali del 2016. E a spiegare i motivi … L'articolo: “Eravamoma ora èdel padre” proviene da .

Chelsea Clinton, 'Ivanka complice del padre, fine amicizia'
ANSA Nuova Europa

"Non voglio essere amica di qualcuno così complice dell'amministrazione Trump". Non usa mezzi termini Chelsea Clinton nello spiegare perché è finita l'amicizia tra lei e Ivanka Trump. (ANSA) ...

(ANSA) – NEW YORK, 02 OTT – "Non voglio essere amica di qualcuno così complice dell’amministrazione Trump". Non usa mezzi termini Chelsea Clinton nello spiegare perché è finita l’amicizia ...

