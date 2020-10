Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni 4 ottobre 2020 (Di domenica 4 ottobre 2020) Stasera, 4 ottobre 2020, tornerà con una nuova puntata il talk Che tempo Che Fa – riapprodato quest’anno su Rai3 -, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.35. Chiuderà l’appuntamento con il Tavolo, a partire dalle 23, dove torneranno ospiti per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni. Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte, alternandosi: Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e la new-entry Enrico Brignano. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Saviano. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio. Che tempo ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 4 ottobre 2020) Stasera, 4, tornerà con una nuova puntata il talk CheChe Fa – riapprodato quest’anno su Rai3 -, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.35. Chiuderà l’appuntamento con il Tavolo, a partire dalle 23, dove tornerannoper conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni. Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte, alternandosi: Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e la new-entry Enrico Brignano. Inoltre in ogni puntata è previsto uno spazio curato da Roberto Saviano. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio. Che...

Pontifex_it : La parabola dei vignaioli omicidi (Mt 21,33-43) è un ammonimento per ogni tempo, anche per il nostro. La vigna è de… - fattoquotidiano : A 'Libero' c'è una nuova firma: è Francesco Bellomo, l’ex giudice del Consiglio di Stato che chiedeva alle sue cors… - ilfoglio_it : Italia viva deve farsi assalire dalla realtà e capire che non c'è spazio, fuori dal Partito democratico, se non per… - WaldoVanVerhoek : @colvieux A occhio mi sembra che il tempo gli stia pisciando in testa e se la rida forte - Nikina_music : Non abbiamo armi per comandare il tempo E l'esercito dei suoi miliardi di secondi che attraversano tutto??… -

Ultime Notizie dalla rete : Che tempo Che tempo farà a ottobre a Cagliari: poche piogge e temperatura sopra la media autunnale Casteddu Online Una Pro Vercelli lenta a carburare torna da Busto Arsizio con un pari: 1-1 e gol dei difensori

Si conclude in parità, allo Speroni, la sfida tra Pro Patria e Pro Vercelli: 1-1 il risultato finale. Si decide tutto nel primo tempo e nel tabellino finiscono i difensori: al gol di Saporetti rispond ...

Il sorriso di Martina, le occhiate di Jannik

L'Italia che ama il tennis si è virtualmente ritrovata per più di otto ore e mezza consecutive sulle tribune deserte di un solo stadio del Roland Garros, il Suzanne-Lenglen, a tratti spazzato da un ve ...

Si conclude in parità, allo Speroni, la sfida tra Pro Patria e Pro Vercelli: 1-1 il risultato finale. Si decide tutto nel primo tempo e nel tabellino finiscono i difensori: al gol di Saporetti rispond ...L'Italia che ama il tennis si è virtualmente ritrovata per più di otto ore e mezza consecutive sulle tribune deserte di un solo stadio del Roland Garros, il Suzanne-Lenglen, a tratti spazzato da un ve ...