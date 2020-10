Che Tempo Che Fa – Anticipazioni 4 ottobre – Gli ospiti (Di domenica 4 ottobre 2020) Che Tempo Che Fa ci regala una nuova puntata nel preserale di Rai 3 di oggi, 4 ottobre 2020. Secondo appuntamento per il programma di Fabio Fazio, che ancora una volta avrà al suo fianco Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Le Anticipazioni di Che Tempo Che Fa ci confermano l’arrivo di un ospite più che speciale: Ken Follett. Il noto scrittore ha all’attivo più di 170 milioni di copie vendute in tutto il mondo e ha conquistato la vetta delle classifiche mondiali con il suo Fu sera e fu mattina, prequel de I pilastri della Terra. Che Tempo Che Fa, Anticipazioni 4 ottobre 2020 Fra gli ospiti di Che Tempo Che Fa troviamo Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e Segretario del PD. Si ... Leggi su giornal (Di domenica 4 ottobre 2020) CheChe Fa ci regala una nuova puntata nel preserale di Rai 3 di oggi, 42020. Secondo appuntamento per il programma di Fabio Fazio, che ancora una volta avrà al suo fianco Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Ledi CheChe Fa ci confermano l’arrivo di un ospite più che speciale: Ken Follett. Il noto scrittore ha all’attivo più di 170 milioni di copie vendute in tutto il mondo e ha conquistato la vetta delle classifiche mondiali con il suo Fu sera e fu mattina, prequel de I pilastri della Terra. CheChe Fa,2020 Fra glidi CheChe Fa troviamo Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e Segretario del PD. Si ...

