Che cosa c’è nella nuova enciclica del Papa (c’è anche l’antipopulismo) (Di domenica 4 ottobre 2020) Lontano da scandali e veleni interni che, con lo sberrettamento del cardinale Becciu, hanno sempre più trasformato il Vaticano in un Colle dell’Inferno, sabato il Papa ha firmato sul Colle del Paradiso ad Assisi l’enciclica Fratelli tutti. Come Collis Paradisi fu infatti ribattezzato da Gregorio IX, il 22 aprile 1230, il leggendario Collis Inferni (più ampiamente attestato come Collis infernus, ossia colle inferiore) il luogo in cui sorge la Basilica con la tomba del Poverello. Digressioni filologiche e metafore a parte, per quanto calzanti, la cerimonia della siglatura della terza enciclica bergogliana è avvenuta nella massima semplicità, alle 15:55, sull’altare sovrastato dal sarcofago in pietra di san Francesco. Nessuna omelia nella messa precedentemente ... Leggi su linkiesta (Di domenica 4 ottobre 2020) Lontano da scandali e veleni interni che, con lo sberrettamento del cardinale Becciu, hanno sempre più trasformato il Vaticano in un Colle dell’Inferno, sabato ilha firmato sul Colle del Paradiso ad Assisi l’Fratelli tutti. Come Collis Paradisi fu infatti ribattezzato da Gregorio IX, il 22 aprile 1230, il leggendario Collis Inferni (più ampiamente attestato come Collis infernus, ossia colle inferiore) il luogo in cui sorge la Basilica con la tomba del Poverello. Digressioni filologiche e metafore a parte, per quanto calzanti, la cerimonia della siglatura della terzabergogliana è avvenutamassima semplicità, alle 15:55, sull’altare sovrastato dal sarcofago in pietra di san Francesco. Nessuna omeliamessa precedentemente ...

chetempochefa : “Quando ho aperto quei sacchi, con 368 cadaveri, la cosa che mi è rimasta impressa e, che mi resterà per tutta la v… - raffaellapaita : Un paese dove crollano i ponti non è un paese normale. Qualche ora fa sono crollati due ponti, uno sul fiume #Sesia… - matteosalvinimi : Mi hanno chiesto come mi sento in vista dell'udienza di domani? Ecco che cosa ho risposto. Grazie Amici! ?? VIDEO C… - rosaroccaforte : RT @LegaSalvini: QUESTO “ATTIVISTA” CHE SCRIVE SU Il Fatto Quotidiano DEVE ESSERSI BEVUTO IL CERVELLO! ANCHE TRAVAGLIO È D’ACCORDO SUL “TOG… - LellaPaperella_ : RT @FelipeMaryFanti: La cosa però più brutta è che mentre la Contessa diceva della parola si è girata completamente verso Tommaso Che schif… -

Ultime Notizie dalla rete : Che cosa Ecco che cosa è un'enciclica e perché i Papi le scrivono Avvenire Milano: Sala ai vigili, ‘ci attendono mesi difficili, prometto impegno’

Milano, 4 ott. (Adnkronos) – “Una preghiera finale. Ci attendono mesi difficili per cui io prima di chiedere a voi ancora più impegno, cosa che farò, prometto alla città il mio massimo impegno, ancora ...

Elisabetta Gregoraci delusa da Pierpaolo Pretelli: fan preoccupati

Durante una chiacchierata con Andrea Zelletta, Elisabetta Gregoraci confida di essere delusa da Pierpaolo Pretelli. Fan preoccupati ...

Milano, 4 ott. (Adnkronos) – “Una preghiera finale. Ci attendono mesi difficili per cui io prima di chiedere a voi ancora più impegno, cosa che farò, prometto alla città il mio massimo impegno, ancora ...Durante una chiacchierata con Andrea Zelletta, Elisabetta Gregoraci confida di essere delusa da Pierpaolo Pretelli. Fan preoccupati ...