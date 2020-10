CDS – A rischio anche Napoli-Atalanta: tutti fermi per 14 giorni (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Corriere dello Sport oggi apre in prima pagina con il caos dopo le positività da Coronavirus in casa Napoli. “Positivo anche Elmas, l’Asl dispone l’isolamento, la Juve: noi in campo“. A centro pagina spazio al mercato azzurro: “Colpo per Gattuso: arriva Bakayoko“. Il Napoli non è partito per Torino, per cui la partita con la Juventus non dovrebbe disputarsi. Il giornale va anche oltre e spiega che a questo punto vacilla assai seriamente anche Napoli-Atalanta del 17 ottobre, immediatamente dopo la sosta, dal momento che – stando al provvedimento dell’ASL – Gennaro Gattuso non potrà allenare la squadra per 14 giorni. 04/10/2020 ... Leggi su calciomercato.napoli (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Corriere dello Sport oggi apre in prima pagina con il caos dopo le positività da Coronavirus in casa. “PositivoElmas, l’Asl dispone l’isolamento, la Juve: noi in campo“. A centro pagina spazio al mercato azzurro: “Colpo per Gattuso: arriva Bakayoko“. Ilnon è partito per Torino, per cui la partita con la Juventus non dovrebbe disputarsi. Il giornale vaoltre e spiega che a questo punto vacilla assai seriamentedel 17 ottobre, immediatamente dopo la sosta, dal momento che – stando al provvedimento dell’ASL – Gennaro Gattuso non potrà allenare la squadra per 14. 04/10/2020 ...

infoitsport : CdS - Non solo la Juve, a rischio anche Napoli-Atalanta! Non ci si può allenare per due settimane - infoitsport : CdS – Non solo Juventus-Napoli, a rischio anche il match contro l’Atalanta - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, a rischio anche la partita con l'Atalanta - gennysiervo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, a rischio anche la partita con l'Atalanta - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, a rischio anche la partita con l'Atalanta -