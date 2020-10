(Di domenica 4 ottobre 2020) Ilvince la sua prima gara in trasferta violando il Veneziani di. Il match winner è il difensoreche al 7' della ripresa con un perentorio colpo di testa ha superato il portiere pugliese.che ha giocato una partita accorta concedendo pochissimo all’avversario e pungendo nel momento migliore. I biancoverdi hanno trovato pochi spazi per arrivare dalle parti di Martinez oggi a difesa della porta del. Primo tempo non esaltante delle due squadre con l’unica conclusione efficace del calciatore etneo Sarao da fuori area al 35’ con il portiere Pozzer che ha bloccato in due tempi. Inizialmente la squadra di mister Raffaele sembrava stesse soffrendo la velocità degli avversari che ci hanno provato sulle corsie esterne ma poi con la ...

Saelvig : ???? Il @Catania vince 1-0 in trasferta contro il @MonopoliCalcio grazie alla rete di Silvestri. Ottima prestazione d… - ideaRACatania : ?IL @Catania ANNULLA LA PENALIZZAZIONE. La decide ??#Silvestri al ‘56. Poco gioco e molto cinismo. Abilità nel dife… - my_bad_attitude : RT @SportSicilia: #Catania passa a Monopoli: 1-0, decide Silvestri di testa. Penalizzazione azzerata - SportSicilia : #Catania passa a Monopoli: 1-0, decide Silvestri di testa. Penalizzazione azzerata - ItaSportPress : Catania, Silvestri sfonda e il Monopoli è k.o. - -

Ultime Notizie dalla rete : Catania Silvestri

Giornata di incroci importanti nel girone C di Serie C 2020/2021, con il Catania che espugna 1-0 lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, grazie alla rete realizzare nella ripresa da Silvestri. Il ...Diretta Monopoli Catania: streaming video e tv del match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C nel girone C ...