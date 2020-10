Caso Juventus-Napoli, Spadafora conclude: “Decidano gli organismi sportivi” (Di domenica 4 ottobre 2020) Vincenzo Spadafora infittisce il mistero? Sarebbe infatti finalmente uscito allo scoperto il ministro dello Sport, il quale avrebbe esternato, attraverso una nota ufficiale, il suo commento in merito allo spinoso Caso Juventus-Napoli. Le sue parole sembrano suonare come ambivalenti, ma sono comunque un elemento in più su cui basarsi per una sempre più imminente decisione ufficiale in merito. Dopo la presa di posizione della Lega Serie A, che sembrerebbe spingere verso una sconfitta a tavolino per 3-0 nei confronti dei partenopei, ecco riportate di seguito le parole del ministro: “La vicenda Juventus-Napoli ci impone ancora una volta un richiamo all’attenzione e alla prudenza di cui il Paese ha bisogno in un momento tanto delicato ed incerto. Il protocollo ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Vincenzoinfittisce il mistero? Sarebbe infatti finalmente uscito allo scoperto il ministro dello Sport, il quale avrebbe esternato, attraverso una nota ufficiale, il suo commento in merito allo spinoso. Le sue parole sembrano suonare come ambivalenti, ma sono comunque un elemento in più su cui basarsi per una sempre più imminente decisione ufficiale in merito. Dopo la presa di posizione della Lega Serie A, che sembrerebbe spingere verso una sconfitta a tavolino per 3-0 nei confronti dei partenopei, ecco riportate di seguito le parole del ministro: “La vicendaci impone ancora una volta un richiamo all’attenzione e alla prudenza di cui il Paese ha bisogno in un momento tanto delicato ed incerto. Il protocollo ...

