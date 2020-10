Caso Juventus-Napoli, Gazzetta dello Sport in prima pagina: “E’ rissa” (FOTO) (Di domenica 4 ottobre 2020) “Rissa Juventus-Napoli”. E’ questa la prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola domenica mattina, un titolo forte per spiegare nel migliore dei modi quanto sia incredibile quel che sta accadendo nel calcio italiano, con il caos Juventus-Napoli con i partenopei bloccati dall’Asl Napoli 2 che ha deciso la quarantena preventiva del club dopo alcune positività e i bianconeri che hanno invece comunicato di presentarsi all’Allianz Stadium, con la conferma della Lega che il match non verrà rimandato. La Gazzetta dello Sport: "Tonali guida il baby Milan per arrivare in testa al derby" https://t.co/8sD9FMRhen — ... Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) “Rissa”. E’ questa ladellain edicola domenica mattina, un titolo forte per spiegare nel migliore dei modi quanto sia incredibile quel che sta accadendo nel calcio italiano, con il caoscon i partenopei bloccati dall’Asl2 che ha deciso la quarantena preventiva del club dopo alcune positività e i bianconeri che hanno invece comunicato di presentarsi all’Allianz Stadium, con la conferma della Lega che il match non verrà rimandato. La: "Tonali guida il baby Milan per arrivare in testa al derby" https://t.co/8sD9FMRhen — ...

