Caso Juventus-Napoli, De Laurentiis pretende il rinvio della partita (Di domenica 4 ottobre 2020) Non sembra placarsi la bufera intorno alla Caso Juventus-Napoli. La sfida, che si sarebbe dovuta disputare questa sera all'Allianz Stadium, non avrà mai un inizio effettivo. Questo a causa di una nuova emergenza Covid-19 scoppiata a Napoli, dove si sarebbero registrate le positività di Zielinski prima e Elmas poi. Proprie queste condizioni avrebbero spinto l'ASL di Napoli 2 Nord a bloccare la partenza degli uomini di Gattuso. Il pullman partenopeo avrebbe dunque fatto dietrofront per via di questa chiamata sanitaria. L'impossibilità di lasciare la Campania avrebbe tuttavia suscitato la stizzita risposta della società di Agnelli. Già ieri sera infatti, la Vecchia Signora, attraverso un comunicato ufficiale, ha espresso la ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Juventus Caso Juventus-Napoli: la decisione del club partenopeo Virgilio Sport Juve-Napoli, il Ministro Speranza: “É già deciso che non si giocherà”

AGGIORNAMENTO 16:08 – Il Ministro Roberto Speranza, intervistato su Rai 3, ha parlato del caso Juve-Napoli: “É già deciso, mi pare, che non si giocherà. So che intorno al calcio ci sono interessi e ...

La ASL di Napoli precisa: “Non ci sono condizioni per partire, resta l’obbligo dell’isolamento domiciliare”

Spunta una nuova comunicazione dell’ASL di Napoli circa il caso Juve-Napoli. Questo l’ultimo comunicato sulla vicenda il quale afferma che l’obbligo di isolamento dei tesserati ciascuno nel proprio ...

