Caso Gregoretti | Della Vedova | ' governo cancelli decreti sicurezza prima di prossima udienza'

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Era ovvio che Salvini avrebbe chiamato a testimoniare a suo favore nel processo di Catania che lo vede imputato sia i ministri grillini che Conte. La politica securitaria e non umanitaria del capo leghista fu condivisa al 100% da governo e maggioranza. Se ora c'è stato un ravvedimento da parte di Conte e M5S meglio, ma allora sia un ravvedimento operoso e prima dell'udienza di novembre vengano cancellati (non imbellettati) i decreti sicurezza". Lo afferma il segretario di 'Più Europa', Benedetto Della Vedova.

